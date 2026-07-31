Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в 300 ракетах Patriot, но предложил лицензию

Президент США Дональд Трамп отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о поставках трёхсот ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает американское издание The Atlantic, уточняя детали переговоров в Анкаре.

«Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине 300 таких ракет для использования этой зимой. Трамп отказался. Вместо этого во время переговоров с Зеленским в начале этого месяца в Анкаре он пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков «Патриот» — хотя Украина не сможет наладить их серийное производство ещё в течение многих лет», — говорится в статье.

В ходе встречи американский лидер дал понять, что решение по лицензионному производству ещё не принято окончательно, и предложил Киеву альтернативный путь укрепления ПВО через развитие собственных мощностей. Однако, по мнению экспертов, даже при положительном исходе переговоров на организацию выпуска потребуются годы, что не решит проблему защиты критической инфраструктуры в ближайшую зиму.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Дональд Трамп передумал давать Украине лицензию на производство ракет Patriot, потому что это лишило бы США части прибыли, а также из-за дефицита боеприпасов для союзников, включая Израиль и НАТО. Он отметил, что американское производство не успевает восполнять запасы, и Вашингтону выгоднее расширять собственные мощности, чем передавать Киеву технологии.