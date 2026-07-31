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30 июля, 22:43

Трамп не дал Зеленскому гарантий по поставкам ракет, заявила посол

Обложка © Flickr / The White House / Juliana Luz

Обложка © Flickr / The White House / Juliana Luz

Украина пока не получила от США чётких гарантий по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, комментируя результаты переговоров с американской стороной.

По её словам, представители США не взяли на себя обязательств по передаче ракет для украинской ПВО.

«На встрече присутствовал [глава Пентагона] Пит Хегсет, и твёрдых обязательств не было из-за общего дефицита [у США]», — приводит слова Стефанишиной украинское издание «Общественное».

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Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине 300 ракет для зенитных комплексов Patriot. Киев рассчитывает включить их в экстренный пакет, который власти планируют использовать для защиты объектов энергетической инфраструктуры в зимний период.

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Лия Мурадьян
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