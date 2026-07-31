Галя, у нас отмена! Почему Трамп передумал давать Украине лицензию на Patriot

Передача Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot может лишить США части прибыли, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, президент Дональд Трамп также учитывает дефицит боеприпасов, которые необходимы союзникам, включая Израиль и страны НАТО.

Американское производство не успевает восполнять быстро расходуемые запасы ракет. Поэтому Вашингтону выгоднее расширять собственные мощности, чем передавать Киеву технологии и право самостоятельно выпускать такие боеприпасы.

Дополнительным риском специалист назвал возможную утечку военных разработок. Он предположил, что из-за коррупции на Украине секретные технологии могут попасть к государствам, которым США не намерены их передавать.

«Весь этот комплекс факторов и влияет на нынешнее сомневающееся положение Трампа», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Он отметил, что вопрос изучается, но подчеркнул осторожность в отношении таких технологий.