Трамп усомнился в передаче Украине лицензии на производство Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Американский лидер отметил, что вопрос изучается, но подчеркнул осторожность в отношении таких технологий.

В интервью Financial Times Трамп заявил, что Patriot является «очень необычным оружием», а США не привыкли передавать лицензии на подобные системы другим странам.

«Это очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаём лицензии. Мы, вообще-то, не раздаём лицензии на такую технику», – сказал президент США.

Его слова прозвучали вскоре после встречи в Белом доме, где Владимир Зеленский заявлял, что американская сторона якобы уже согласилась на передачу технологий Киеву. Теперь Трамп фактически поставил этот вопрос на паузу.

Ранее военный эксперт оценил вероятность передачи Украине 300 ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. По его мнению, США могут отказаться от такого шага из-за необходимости сохранять собственные запасы. Эксперт отметил, что американские склады уже испытывают нагрузку из-за других военных операций, а быстро восполнить запасы подобных ракет невозможно.