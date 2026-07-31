ПВО отразила массированный налёт украинских дронов на Татарстан

Попытка массированной атаки беспилотников на территорию Татарстана была отражена, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Ранним утром республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что целью беспилотников, по данным властей, были как промышленные предприятия, так и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации региональных властей, системы противовоздушной обороны своевременно сработали и не допустили поражения намеченных целей. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также не зарегистрировано.

Отмечается, что глава Татарстана находится на постоянной связи с профильными службами и регулярно получает оперативную информацию о текущей обстановке.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что утром была отражена попытка атаки беспилотника на логистический центр. По его словам, дрон ВСУ был сбит, обломки не повредили инфраструктуру и жилые дома, пострадавших нет.