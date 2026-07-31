Системы ПВО за неделю перехватили 5,1 тысячи дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожили свыше 5 тысяч украинских дронов, а также ракеты, авиабомбы и реактивные снаряды. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5 103 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказали в ведомстве.

Кроме того, министерство привело обновлённую статистику с начала специальной военной операции. По информации ведомства, за этот период уничтожены 673 самолёта, 284 вертолета, 193 518 беспилотников, 669 зенитных ракетных комплексов, более 30 тысяч танков и других бронированных машин, 1 766 реактивных систем залпового огня, почти 36 тысяч артиллерийских орудий и минометов, а также 67 917 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский беспилотник повредил здание Алёшкинской центральной районной больницы. По его словам, в результате атаки выбиты окна и повреждена стена, пострадавших нет, также повреждения получили объекты в других населённых пунктах региона.