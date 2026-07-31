В МО РФ рассказали, как незадачливый солдат ВСУ выдал позиции своих дроноводов

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Алексеево-Дружковки в ДНР. По данным ведомства, позиции операторов удалось установить во время наблюдения с разведывательного дрона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что разведывательный БПЛА увидел, как один из украинских военнослужащих вышел из здания за приземлившимся дроном Mavic. Аналогичным образом была выявлена ещё одна точка управления беспилотниками, размещавшаяся в полуразрушенном доме.

«Два пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков были уничтожены в Алексеево-Дружковке расчётами орудия М-46, гаубицы «Гиацинт-Б» и ударами FPV-дронов», – рассказали в оборонном ведомстве РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах ФАБ-500 по пунктам управления ВСУ. Life.ru публиковал видео.