«Фронты почти не двигаются»: На Украине заявили о новом характере конфликта

Боевые действия на Украине приобрели характер конфликта на истощение, существенных изменений линии фронта сейчас практически не происходит. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флэш, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

«Фронты почти не двигаются. Но сейчас идёт другая война, война на истощение», — указал он.

По словам Бескрестнова, стороны сосредоточились на ударах по объектам инфраструктуры друг друга, а активное продвижение на линии соприкосновения отошло на второй план. Флэш добавил, что вооружённое противостояние в конечном итоге завершится, однако его последствия ещё долго будут ощущаться.