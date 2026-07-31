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31 июля, 07:30

«Фронты почти не двигаются»: На Украине заявили о новом характере конфликта

Советник Зеленского Флэш: РФ и Украина перешли к конфликту на истощение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Боевые действия на Украине приобрели характер конфликта на истощение, существенных изменений линии фронта сейчас практически не происходит. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флэш, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

«Фронты почти не двигаются. Но сейчас идёт другая война, война на истощение», — указал он.

По словам Бескрестнова, стороны сосредоточились на ударах по объектам инфраструктуры друг друга, а активное продвижение на линии соприкосновения отошло на второй план. Флэш добавил, что вооружённое противостояние в конечном итоге завершится, однако его последствия ещё долго будут ощущаться.

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Однако недавно США вновь активизировались на переговорном треке. Ранее Владимир Зеленский провёл переговоры со спецпосланником по Украине Стивом Уиткоффом, а сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что совсем скоро делегация Штатов посетит Киев.

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Владимир Озеров
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