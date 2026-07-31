«Фронты почти не двигаются»: На Украине заявили о новом характере конфликта
Советник Зеленского Флэш: РФ и Украина перешли к конфликту на истощение
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Боевые действия на Украине приобрели характер конфликта на истощение, существенных изменений линии фронта сейчас практически не происходит. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флэш, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».
«Фронты почти не двигаются. Но сейчас идёт другая война, война на истощение», — указал он.
По словам Бескрестнова, стороны сосредоточились на ударах по объектам инфраструктуры друг друга, а активное продвижение на линии соприкосновения отошло на второй план. Флэш добавил, что вооружённое противостояние в конечном итоге завершится, однако его последствия ещё долго будут ощущаться.
Однако недавно США вновь активизировались на переговорном треке. Ранее Владимир Зеленский провёл переговоры со спецпосланником по Украине Стивом Уиткоффом, а сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что совсем скоро делегация Штатов посетит Киев.
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