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Регион
22 июля, 17:34

Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

Зеленский назвал хорошими переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Владимир Зеленский подтвердил телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Соответствующую запись он разместил в своём телеграм-канале.

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», — написал он.

Он добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте и продолжат совместную работу над всем, что обсуждалось.

Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Напомним, ранее данную информацию передал корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, стороны обсудили возможные пути возобновления дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. Однако какие-то иные подробности переговоров разглашены не были. Помимо этого стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Соединённые Штаты, где рассчитывает принять участие в консультациях по урегулированию конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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