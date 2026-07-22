Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

Владимир Зеленский подтвердил телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Соответствующую запись он разместил в своём телеграм-канале.

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», — написал он.

Он добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте и продолжат совместную работу над всем, что обсуждалось.