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22 июля, 16:20

Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером переговоры по Украине

Обложка © Gettyimages / WPA Pool, Jacquelyn Martin / AP, LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Обложка © Gettyimages / WPA Pool, Jacquelyn Martin / AP, LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По информации журналиста, во время беседы стороны обсудили возможные пути возобновления дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. Другие детали разговора пока не раскрываются. Равид не уточнил, когда именно состоялся телефонный разговор и какие инициативы обсуждались более предметно.

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Ранее Зеленский встретился с постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером. Главной темой встречи стали поставки систем ПВО Patriot, которые так хочет заполучить Киев.

Ранее стало известно, что Зеленский собирается улететь в США на неделю. Там он посетит похороны сенатора-русофоба Линдси Грэма и, возможно, встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Никита Никонов
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