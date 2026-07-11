Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
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Американское дипломатическое представительство в Москве в настоящее время воздерживается от каких-либо заявлений относительно визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом пишет газета «Известия».
«В американском посольстве в Москве заявили «Известиям», что им «пока нечего анонсировать касательно будущего визита». При этом дипломаты напомнили заявление Дональда Трампа на саммите НАТО: «Нельзя устанавливать жёсткие сроки. Ведь <...> понимаете, происходит слишком много событий. Но я думаю, что сделка состоится», — говорится в материале.
На фоне обсуждения возможных дипломатических контактов свою позицию обозначила и Швейцария. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило изданию, что продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами по украинскому вопросу. В Берне подчеркнули, что сохраняют готовность выступить посредником и предоставить площадку или иные возможности.
Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию до завершения августа. Но конкретные даты поездки пока отсутствуют. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители США намерены продолжить посредническую деятельность по Украине.
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