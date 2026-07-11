Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Американское дипломатическое представительство в Москве в настоящее время воздерживается от каких-либо заявлений относительно визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом пишет газета «Известия».

«В американском посольстве в Москве заявили «Известиям», что им «пока нечего анонсировать касательно будущего визита». При этом дипломаты напомнили заявление Дональда Трампа на саммите НАТО: «Нельзя устанавливать жёсткие сроки. Ведь <...> понимаете, происходит слишком много событий. Но я думаю, что сделка состоится», — говорится в материале.

На фоне обсуждения возможных дипломатических контактов свою позицию обозначила и Швейцария. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило изданию, что продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами по украинскому вопросу. В Берне подчеркнули, что сохраняют готовность выступить посредником и предоставить площадку или иные возможности.