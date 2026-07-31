Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро впервые посетят Украину

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер в ближайшие дни впервые посетят Украину. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам американского лидера, сейчас основное внимание его администрации сосредоточено на поиске путей урегулирования конфликта на Украине. Визит Уиткоффа и Кушнера станет частью этих дипломатических усилий.

О возможном визите ранее сообщала американская журналистка Лора Лумер.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, стороны обсудили активизацию дипломатических контактов, а также договорились продолжить совместную работу по вопросам, затронутым во время беседы.