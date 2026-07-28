Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Однако решение о поездке пока не принято, сообщает ТАСС.

«Такая возможность есть. Но конкретики и определённости на текущий момент нет», — рассказал анонимный источник.

Переговорщики поддерживают контакты с российской стороной по рабочим каналам. В Кремле ранее отмечали, что точные сроки их приезда в Москву ещё не согласованы. Одновременно западные СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Киев. Эта поездка также якобы рассматривается в ближайшие две недели.

Кремль ранее подтвердил продолжение диалога с Уиткоффом и Кушнером по рабочим каналам. Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретные даты их возможного приезда в Москву пока не определены.