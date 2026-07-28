Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 17:43

Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Однако решение о поездке пока не принято, сообщает ТАСС.

«Такая возможность есть. Но конкретики и определённости на текущий момент нет», — рассказал анонимный источник.

Переговорщики поддерживают контакты с российской стороной по рабочим каналам. В Кремле ранее отмечали, что точные сроки их приезда в Москву ещё не согласованы. Одновременно западные СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Киев. Эта поездка также якобы рассматривается в ближайшие две недели.

Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом
Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

Кремль ранее подтвердил продолжение диалога с Уиткоффом и Кушнером по рабочим каналам. Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретные даты их возможного приезда в Москву пока не определены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Джаред Кушнер
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar