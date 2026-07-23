«Продолжаем диалог»: В Кремле раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером
Песков рассказал о возможных сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
Обложка © ТАСС / ЕРА / Jacquelyn Martin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает диалог с американской стороной по рабочим каналам. При этом точные сроки приезда спецпосланников лидера США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не определены.
«По имеющимся рабочим каналам мы продолжаем диалог с американцами. И надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить диалог», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Накануне Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Глава Киева назвал беседу хорошей.
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