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23 июля, 09:38

«Продолжаем диалог»: В Кремле раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Песков рассказал о возможных сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Обложка © ТАСС / ЕРА / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / ЕРА / Jacquelyn Martin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает диалог с американской стороной по рабочим каналам. При этом точные сроки приезда спецпосланников лидера США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не определены.

«По имеющимся рабочим каналам мы продолжаем диалог с американцами. И надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить диалог», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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В ГД заявили, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву приблизит мир на Украине

Накануне Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Глава Киева назвал беседу хорошей.

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Александр Юнашев
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