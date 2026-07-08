В ГД заявили, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву приблизит мир на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что предстоящий визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву может ускорить мирное соглашение по Украине. Слова депутата приводит «Газета.ru».

По словам парламентария, контакты за закрытыми дверями позволяют сторонам обозначить позиции и найти компромиссы. Кроме того, визит даст возможность «освежить» предварительные договорённости, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

А ранее в Кремле заявили, что Москва поддерживает достаточно частые контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что разговоры по существующим каналам действительно идут весьма активно.