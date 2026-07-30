В Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы

Возможная утрата Украиной доступа к морю способна серьезно снизить интерес западных инвесторов к стране. К такому выводу пришел обозреватель чешского издания Parlamentní listy, оценив перспективы украинской экономики.

Автор публикации полагает, что без морских портов экспортные возможности государства окажутся существенно ограничены. По его мнению, это поставит под сомнение целесообразность крупных вложений со стороны зарубежного бизнеса, поскольку вывозить сырье и другую продукцию станет значительно сложнее.

«Если когда-нибудь Одесса и станет снова портовым городом, то уже не будет украинской», — сказано в публикации.

Далее обозреватель отмечает, что в случае превращения Украины во внутриконтинентальное государство её экономическая привлекательность для западных партнёров заметно снизится, поскольку логистика экспорта окажется серьёзно осложнена.

С 22 июля работа морских портов Большой Одессы практически прекратилась. Причиной стали удары по портовой инфраструктуре и остановка действия программ страхования военных рисков для судов. Из-за этого Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки. При этом существующие альтернативные логистические маршруты не позволяют компенсировать объемы грузоперевозок, которые ранее обеспечивали морские порты.