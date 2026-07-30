ВСУ атаковали БПЛА больницу в Херсонской области

Украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию Алёшкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате атаки БПЛА повреждено здание Алёшкинской ЦРБ — выбиты окна и повреждена стена. К счастью, пострадавших нет», — написал глава региона.

Помимо больницы, от ударов дронов пострадали объекты ещё в ряде населённых пунктов и на трассах области. Полный масштаб разрушений уточняется.

Ранее в ЛНР украинский дрон «Хорнет» атаковал автомобиль с двумя священниками РПЦ. Один погиб на месте, второй ранен. Жертвой стал 68-летний монах Рафаил. Второй священник — иеромонах Иларион — получил осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение. Он является настоятелем храма и помощником командира по работе с верующими.