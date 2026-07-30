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30 июля, 09:38

ВСУ атаковали БПЛА больницу в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию Алёшкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате атаки БПЛА повреждено здание Алёшкинской ЦРБ — выбиты окна и повреждена стена. К счастью, пострадавших нет», — написал глава региона.

Помимо больницы, от ударов дронов пострадали объекты ещё в ряде населённых пунктов и на трассах области. Полный масштаб разрушений уточняется.

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Александра Мышляева
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