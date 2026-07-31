Развожаев: ВСУ использовали дроны со шрапнелью при атаке на Севастополь
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Дроны ВСУ, атаковавшие Севастополь, были начинены шрапнелью для нанесения большего ущерба людям. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — сказано в публикации.
По словам главы региона, в результате атаки погиб один мужчина. В момент удара он находился на улице. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким. Он также сообщил, что за ночь силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников.
Развожаев добавил, что повреждения получили 11 частных домов: выбиты окна, повреждены стены и ограждения. Кроме того, пострадал один автомобиль.
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