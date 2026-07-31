Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 10:29

Развожаев: ВСУ использовали дроны со шрапнелью при атаке на Севастополь

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Дроны ВСУ, атаковавшие Севастополь, были начинены шрапнелью для нанесения большего ущерба людям. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — сказано в публикации.

По словам главы региона, в результате атаки погиб один мужчина. В момент удара он находился на улице. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким. Он также сообщил, что за ночь силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников.

Развожаев добавил, что повреждения получили 11 частных домов: выбиты окна, повреждены стены и ограждения. Кроме того, пострадал один автомобиль.

Зеленский так заврался о потерях ВСУ, что «воскресил» 5 000 погибших бойцов
Зеленский так заврался о потерях ВСУ, что «воскресил» 5 000 погибших бойцов

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar