Развожаев: ВСУ использовали дроны со шрапнелью при атаке на Севастополь

Дроны ВСУ, атаковавшие Севастополь, были начинены шрапнелью для нанесения большего ущерба людям. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — сказано в публикации.

По словам главы региона, в результате атаки погиб один мужчина. В момент удара он находился на улице. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким. Он также сообщил, что за ночь силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников.

Развожаев добавил, что повреждения получили 11 частных домов: выбиты окна, повреждены стены и ограждения. Кроме того, пострадал один автомобиль.