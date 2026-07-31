Владимир Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ за всё время конфликта с Россией составили 50 000 человек. Это сомнительное утверждение прозвучало в интервью Fox News. Если принять эти слова за истину, то получится, что с февраля по июль пять тысяч украинских военных чудесным образом воскресли из мёртвых.

Украинский лидер добавил, что санитарные потери составили порядка 400 тысяч человек. Речь идёт о военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

При этом Зеленский оговорился, что точные цифры назвать крайне сложно. Он сослался на большое количество пропавших без вести, чья судьба остаётся невыясненной.

Характерно, что сам Зеленский признал нежелание раскрывать реальное положение дел. Он пояснил, что излишняя откровенность позволит российскому командованию понять, в каком состоянии находится армия противника.

Напомним, Владимир Зеленский уже комментировал потери украинских ВС в феврале этого в интервью французскому телевидению. Тогда он заявил, что за несколько лет конфликта потери ВСУ составили 55 тысяч бойцов, что, как нетрудно заметить, на пять тысяч больше озвученного сейчас числа. Согласно сводкам Минобороны РФ противник теряет по тысяче человек на ряде участков фронта только за сутки, а по некоторым данным потери Украины могли превысить два миллиона человек.