Украинские журналисты из издания Texty опубликовали расследование о жестоких преступлениях в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Подразделение было создано при поддержке бывшего главнокомандующего армией Александра Сырского. В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим без приказа военным.

«Всё, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, <...> удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать — отставить», — говорит командир. Сам Ширяев объяснил это необходимостью распознавания своих, так как противник якобы использует украинскую форму.

Источники в полку также рассказали, что солдатам угрожают расстрелами, а провинившихся помещают в ямы, иногда с фекалиями, и вывозят в лес для избиений. Практикуется привязывание к «дереву правды» и избиение пластиковыми трубами до разрывов кожи. Тренировочный полигон огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, а беглецов разыскивают группы на квадроциклах.

Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Среди погибших — Александр Завалов. В январе 2026 года его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркозависимости. На полигоне в Кировоградской области он звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него. Это было незадолго до гибели.