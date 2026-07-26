Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в российский плен, рассказал, что украинский полк «Скала» среди военных называют «10 днями жизни» из-за, по его словам, высоких потерь личного состава. Об этом пишет ТАСС.

По словам пленного, подразделение используется для выполнения наиболее сложных штурмовых задач и фактически служит для закрытия наиболее опасных участков фронта. Он утверждает, что новоприбывшие военнослужащие нередко быстро оказываются в числе пропавших без вести, из-за чего среди бойцов и появилось такое прозвище.

Также мужчина заявил, что условия службы в полку напоминали концлагерь: по его словам, военнослужащих могли избивать, а затем оставлять на холоде. Он добавил, что полком «Скала» якобы запугивают мобилизованных в военкоматах, а в подразделение чаще направляют нарушителей дисциплины, сопротивлявшихся мобилизации или лиц с криминальным прошлым.

Ранее украинский военнопленный заявил, что выбранный Киевом политический курс, по его мнению, не привёл к сближению с Европой и НАТО. Он отметил, что Украина продолжает увеличивать долговые обязательства, а боевые действия сопровождаются значительными потерями среди людей.