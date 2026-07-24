Бастрыкин: Пленные наёмники боятся признаться в участии в боях за ВСУ

Пленные иностранные наёмники, оказавшиеся в российском плену, пытаются скрыть своё участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но всё это опровергается собранными доказательствами», — сказал он.