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24 июля, 00:07

Бастрыкин: Пленные наёмники боятся признаться в участии в боях за ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Пленные иностранные наёмники, оказавшиеся в российском плену, пытаются скрыть своё участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но всё это опровергается собранными доказательствами», — сказал он.

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Ранее Александр Бастрыкин заявил, что в Курской области иностранные наёмники ВСУ бросали гранаты в гражданских. Он подчеркнул, что найти разумное объяснение такому поведению невозможно, назвав его очевидным свидетельством полного пренебрежения любыми нормами международного права.

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Тимур Хингеев
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