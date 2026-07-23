Кубинские наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ в Днепропетровской области, оставляют позиции при угрозе попадания в плен. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода группировки «Центр» Ризван Сабиров.

После боёв российским военным доставались различные трофеи. Среди них обнаруживали нашивки разных формирований, включая подразделения иностранных наёмников. Также среди захваченного имущества находилось вооружение зарубежного производства — автоматы, пистолеты и гранатомёты.

Командир взвода заявил, что кубинские бойцы не стремятся удерживать позиции до конца, если появляется риск оказаться в плену. По его словам, при попытках российских военных взять противника под контроль наёмники могут покидать занимаемые участки и отходить с позиций.

Ранее сообщалось об уничтожении группы иностранных наёмников ВСУ, прибывших в зону боевых действий из Колумбии. Бойцы входили в состав интернационального подразделения Главного управления разведки Украины.