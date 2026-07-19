Ночной удар сровнял с землёй тренировочную базу с иностранными наёмниками ВСУ под Одессой
Подполье: РФ разнесла тренировочную базу с иностранными наёмниками под Одессой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov
Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, под атаку попали порт Южный, тренировочная база ВСУ и склад военной техники.
Через порт Южный, по словам Лебедева, идут поставки топлива, техники и военных грузов. В районе Каролино-Бугаза поражена тренировочная база, где находились иностранные наёмники и добровольцы. В Черноморске уничтожен склад техники. До этого БПЛА уже атаковали грузовые суда при разгрузке боеприпасов.
«Это удар сразу по нескольким этажам украинской военной промышленности: от сырья и компонентов до сборки готового вооружения, его хранения и отправки на фронт», — подчеркнул подпольщик.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе Российской армии по складам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в Одесской области. В это время в Одессе звучала воздушная тревога.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.