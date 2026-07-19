В зоне проведения специальной военной операции уничтожена группа иностранных наёмников ВСУ, прибывших с территории Колумбии. Об этом сообщил телеграм-канал «Архангел Спецназа».

По данным источника, боевики входили в состав интернационального батальона Главного управления разведки Украины и искали лёгкой наживы на поле боя. Их вальяжная прогулка быстро закончилась.

Российские десантники своевременно вскрыли передвижение противника. Огневое поражение наносилось с применением беспилотников, переданных бойцам при содействии неравнодушных граждан. В результате точных ударов группа была разорвана на части.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил колумбийского наёмника к 13,5 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Сорокалетний Бурбано Арготия Хулио Цезарь воевал против российских сил с июля 2023-го по январь 2026-го в составе 17-й танковой бригады и получил за это свыше 2,6 миллиона рублей. Приговор вынесен заочно, осуждённый находится в международном розыске.