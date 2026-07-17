Воевал за деньги против России: Хулио Цезарь отправлен за решётку на 13 лет

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Колумбии Бурбано Арготию Хулио Цезаря к 13,5 года лишения свободы. Его признали виновным в том, что он воевал как наёмник в вооружённом конфликте, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, 40-летний мужчина сражался против российских военных на стороне ВСУ. Он воевал с 29 июля 2023 года по 26 января 2026 года и числился в 17-й отдельной танковой бригаде. За это время колумбиец получил 2,674 миллиона рублей.

Дело рассматривали без участия самого осуждённого, поскольку он объявлен в международный розыск.

На Украине без вести пропали 502 наёмника из Колумбии. Из них 446 официально признали пропавшими сами ВСУ. Ещё о 56 случаях рассказали родственники колумбийцев, потерявшие связь с близкими.

До этого семьи погибших и пропавших колумбийских наёмников потребовали от Украины денежных выплат. Как сообщал китайский портал Sohu, в Колумбии проходят акции родных военных, которые погибли или исчезли в зоне боёв. Участники требуют выплатить страховые компенсации, помочь в поисках пропавших и вернуть тела на родину.