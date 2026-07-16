Семьи колумбийских наёмников потребовали компенсации от Украины

Семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от Украины выплат за погибших родственников. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

По данным издания, в Колумбии проходят акции родственников военных, которые погибли или пропали без вести в зоне конфликта. Участники протестов требуют выплатить страховые компенсации, помочь с поиском пропавших и вернуть тела погибших на родину.

В украинских подразделениях находятся около 16,5 тысячи иностранных наёмников. По данным портала, значительную часть среди них составляют граждане Колумбии. Как пишет издание, многие выходцы из Латинской Америки направляются на наиболее напряжённые участки боевых действий в Херсонской и Запорожской областях.

Авторы публикации связывают рост числа колумбийцев среди иностранных бойцов с сокращением притока наёмников из США и европейских стран. По их словам, гражданам Латинской Америки предлагают менее выгодные условия.

Кроме того, родственникам погибших и пропавших без вести военнослужащих из Колумбии сложнее добиваться положенных выплат и получать информацию о судьбе близких.

Ранее Life.ru писал об акции протеста в столице Колумбии Боготе. Участники митинга потребовали от властей обратить внимание на судьбу соотечественников, которые оказались в рядах ВСУ после вербовки.