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16 июля, 09:30

Склады дронов, энергетика и наёмники: Куда била Армия России за последние сутки

Сводка МО от 16 июля: ВС РФ поразили склады дальнобойных дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по местам хранения беспилотников дальнего действия, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 июля.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации и ударных дронов. К операции также привлекли ракетные войска и артиллерию различных группировок.

Удалось поразить не только склады с летательными аппаратами. Огонь вёлся по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, которую задействует противник.

Кроме того, удары пришлись по пунктам, где временно находятся украинские вооружённые формирования. В сводке ведомства упоминаются и места дислокации иностранных наёмников.

Всего атаки затронули силы ВСУ в 147 районах.

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Никита Никонов
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