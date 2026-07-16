Склады дронов, энергетика и наёмники: Куда била Армия России за последние сутки

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по местам хранения беспилотников дальнего действия, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 июля.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации и ударных дронов. К операции также привлекли ракетные войска и артиллерию различных группировок.

Удалось поразить не только склады с летательными аппаратами. Огонь вёлся по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, которую задействует противник.

Кроме того, удары пришлись по пунктам, где временно находятся украинские вооружённые формирования. В сводке ведомства упоминаются и места дислокации иностранных наёмников.

Всего атаки затронули силы ВСУ в 147 районах.