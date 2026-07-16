Вооружённые силы России нанесли точечные удары по критически важным объектам противника. Под огневое воздействие попали морские гавани Одесской области. Целями стали узлы логистики, через которые киевский режим получает западную помощь.

В результате ночного удара была поражена инфраструктура двух крупных портов — Одессы и Южного. Эти площадки противник активно задействует для приема и скрытого размещения грузов военного назначения. Также под удар попали терминалы, предназначенные для выгрузки и содержания топлива.

Российские средства поражения отработали по конкретным узлам снабжения группировки ВСУ. В частности, в торговом порту Одесса прямым попаданием были ликвидированы пять больших резервуаров. Ёмкости использовались врагом для накопления горюче-смазочных материалов перед отправкой на фронт.