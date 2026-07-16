Очередная партия западной помощи сгорела дотла вместе с терминалами одесского порта
Минобороны: ВС РФ 16 июля поразили инфраструктуру портов Одесса и Южный
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Вооружённые силы России нанесли точечные удары по критически важным объектам противника. Под огневое воздействие попали морские гавани Одесской области. Целями стали узлы логистики, через которые киевский режим получает западную помощь.
В результате ночного удара была поражена инфраструктура двух крупных портов — Одессы и Южного. Эти площадки противник активно задействует для приема и скрытого размещения грузов военного назначения. Также под удар попали терминалы, предназначенные для выгрузки и содержания топлива.
Российские средства поражения отработали по конкретным узлам снабжения группировки ВСУ. В частности, в торговом порту Одесса прямым попаданием были ликвидированы пять больших резервуаров. Ёмкости использовались врагом для накопления горюче-смазочных материалов перед отправкой на фронт.
Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.
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