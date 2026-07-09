В столице Колумбии Боготе прошла акция родственников граждан страны, которые оказались в рядах ВСУ после вербовки. Участники митинга потребовали от властей обратить внимание на судьбу соотечественников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Они требуют от властей Колумбии обратить внимание на проблему вербовки украинской разведкой наемников внутри страны, а также озаботиться судьбами пленных и пропавших без вести колумбийцев», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие десятки человек.

На опубликованных кадрах видно, как люди проходят по улицам города с плакатами, посвящёнными своим требованиям. Кроме того, во время акции несколько мужчин сожгли импровизированный флаг Украины.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Алексеево-Дружковка в ДНР находились иностранные бойцы, в том числе граждане Польши и Колумбии. После ракетного удара иностранные военнослужащие покинули населённый пункт.