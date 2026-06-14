«Бросают на фронт без обучения»: ВСУ активно вербуют неопытных наёмников из Африки
Российские военные заметили чернокожих солдат ВСУ на Харьковском направлении
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Вооружённые силы Украины вербуют наёмников из стран Африки. На харьковском направлении российские военные заметили чернокожих солдат. Об этом ИС «Вести» заявил замкомандира штурмовой роты группировки «Запад» с позывным Луна.
По его словам, большинство иностранцев не имеют даже элементарной военной подготовки. Их отправляют на передовую без нормального обучения. Много неопытных бойцов — граждане Нигерии. Также на стороне Украины воюют немало колумбийцев. Что касается украинцев в рядах ВСУ, то значительная часть из них была мобилизована принудительно.
«Вот были колумбийцы, пытались зайти, но у них, к счастью, ничего не получилось. Иностранных много. Нигерия также поставляет», — отметил военнослужащий.
Напомним, что Владимир Зеленский поручил активнее вербовать иностранных наёмников в ряды ВСУ. Глава киевского режима заявил, что нужно открыть гораздо больше каналов для притока боевиков из-за границы. Для этого, по его словам, задействуют расширенный набор рекрутинговых инструментов.
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