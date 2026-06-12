Владимир Зеленский распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Соответствующее поручение он озвучил в соцсетях.

Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть «значительно больше возможностей» для притока наёмников из-за рубежа. По его словам, для этого будет задействовано расширенное количество рекрутинговых механизмов.

Проблема нехватки личного состава остается для Киева крайне острой. Всеобщая мобилизация действует в стране с февраля 2022 года, и сроки ее проведения неоднократно продлевались властями.

Изначально под призыв попадали мужчины от 27 до 60 лет. Весной 2024-го нижнюю планку опустили до 25 лет, однако радикально ситуацию это не исправило.

О дефиците кадров в рядах ВСУ говорят как местные, так и зарубежные специалисты. Несмотря на регулярные силовые рейды сотрудников военкоматов, когда людей задерживают прямо на улицах и увозят в микроавтобусах, восполнить потери не удаётся.

Командиры на местах докладывают о низкой мотивации среди тех, кто попал в подразделения принудительно. Параллельно фиксируется рост числа самовольных оставлений частей. На этом фоне западные партнёры требуют от официального Киева скорейшего укомплектования армии.