ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 15:35

Первый шаг масштабной трансформации: На Украине решили загнать в окопы побольше намников

На Украине анонсировали увольнение из ВСУ и замену штурмовиков иностранцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

На Украине анонсировали демобилизацию из рядов ВСУ. Соответствующее объявление сделал министр обороны Михаил Фёдоров.

«Справедливость для тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых. Для них к концу года начинаем постепенное увольнение со службы», — написал он, добавив, что это будет первый шаг в масштабной трансформации украинских ВС.

Ещё одно изменение затронет кадровый состав подразделений. Федоров заявил, что от 30 до 50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев планируется передать иностранцам.

Подразделения военной полиции ВСУ направлены в Черниговскую область
Подразделения военной полиции ВСУ направлены в Черниговскую область

Напомним, что Владимир Зеленский накануне распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть значительно больше возможностей для притока боевиков из-за рубежа. Для этого, по его словам, задействуют расширенное количество рекрутинговых механизмов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar