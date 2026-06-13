На Украине анонсировали демобилизацию из рядов ВСУ. Соответствующее объявление сделал министр обороны Михаил Фёдоров.

«Справедливость для тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых. Для них к концу года начинаем постепенное увольнение со службы», — написал он, добавив, что это будет первый шаг в масштабной трансформации украинских ВС.

Ещё одно изменение затронет кадровый состав подразделений. Федоров заявил, что от 30 до 50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев планируется передать иностранцам.

Напомним, что Владимир Зеленский накануне распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть значительно больше возможностей для притока боевиков из-за рубежа. Для этого, по его словам, задействуют расширенное количество рекрутинговых механизмов.