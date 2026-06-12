В Черниговскую область направлены дополнительные подразделения военной полиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) для поиска и задержания военнослужащих, самовольно оставивших части. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, усиление присутствия военной полиции связано с ростом числа случаев дезертирства в регионе. Черниговская область, как утверждается, рассматривается украинской стороной как один из территориальных центров с наибольшим количеством подобных инцидентов. Как пишет агентство, число военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших части, составляет порядка 70–80 тысяч человек. Совокупный показатель, по этим данным, превышает 250 тысяч.

Ранее в Сумской области случилось происшествие с участием украинских военных: группа мобилизованных солдат убила командира и скрылась. Инцидент случился во время несения службы. Сразу после совершения преступления участники группы скрылись с места событий. По имеющимся данным, дезертиры сумели найти убежище в частных домах местных жителей. Сейчас их местонахождение устанавливается, ведутся поисковые мероприятия.