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Регион
12 июня, 04:55

Подразделения военной полиции ВСУ направлены в Черниговскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Черниговскую область направлены дополнительные подразделения военной полиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) для поиска и задержания военнослужащих, самовольно оставивших части. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, усиление присутствия военной полиции связано с ростом числа случаев дезертирства в регионе. Черниговская область, как утверждается, рассматривается украинской стороной как один из территориальных центров с наибольшим количеством подобных инцидентов. Как пишет агентство, число военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших части, составляет порядка 70–80 тысяч человек. Совокупный показатель, по этим данным, превышает 250 тысяч.

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Командиры ВСУ избивают и угрожают оружием своим же солдатам

Ранее в Сумской области случилось происшествие с участием украинских военных: группа мобилизованных солдат убила командира и скрылась. Инцидент случился во время несения службы. Сразу после совершения преступления участники группы скрылись с места событий. По имеющимся данным, дезертиры сумели найти убежище в частных домах местных жителей. Сейчас их местонахождение устанавливается, ведутся поисковые мероприятия.

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Тимур Хингеев
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