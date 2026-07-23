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23 июля, 17:31

Бастрыкин: Наёмники ВСУ бросали гранаты в мирных жителей Курской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Александр Бастрыкин рассказал о зверствах иностранных наёмников в отношении жителей Курской области. Подробностями расследования председатель Следственного комитета поделился в интервью ТАСС.

«В рамках расследования следствию стало известно и о случаях особой жестокости со стороны наёмников. Жители Курской области рассказывали, как иностранцы бросали гранаты в гражданских лиц», — сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что найти разумное объяснение такому поведению невозможно, назвав его очевидным свидетельством полного пренебрежения любыми нормами международного права.

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Ранее глава СК заявил, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя, ещё 561 человек получили ранения. По его словам, среди раненых значатся 25 несовершеннолетних, однако информацию о числе погибших детей глава ведомства озвучивать не стал. Бастрыкин уточнил, что всего потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тысячи человек.

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Юлия Сафиулина
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