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23 июля, 13:31

Бастрыкин сообщил о гибели 633 жителей Курской области при вторжении ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

В результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя, ещё 561 человек получил ранения. Такие данные привёл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Среди пострадавших оказались 25 несовершеннолетних. Сведений о числе погибших детей в этом заявлении глава СК не привёл.

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«Всего же потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тысячи человек», — сообщил Бастрыкин.

Озвученные цифры установлены в ходе расследования уголовных дел. Следователи продолжают изучать обстоятельства гибели и ранения мирных жителей, а также разрушения домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Интервью главы Следственного комитета опубликовано в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

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Марина Фещенко
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