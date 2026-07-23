Бастрыкин сообщил о гибели 633 жителей Курской области при вторжении ВСУ

В результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя, ещё 561 человек получил ранения. Такие данные привёл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Среди пострадавших оказались 25 несовершеннолетних. Сведений о числе погибших детей в этом заявлении глава СК не привёл.

«Всего же потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тысячи человек», — сообщил Бастрыкин.

Озвученные цифры установлены в ходе расследования уголовных дел. Следователи продолжают изучать обстоятельства гибели и ранения мирных жителей, а также разрушения домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Интервью главы Следственного комитета опубликовано в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Ранее Life.ru сообщал о признании 87 тысяч человек потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область. Уголовные дела касаются не только боевых действий в приграничье, но и атак на населённые пункты, разрушения жилья, социальных объектов и имущества.