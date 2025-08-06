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Регион
6 августа, 01:12

«Страшные предрассветные часы»: Хинштейн напомнил о годовщине вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: Ровно год назад украинские войска вторглись в Курскую область

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил, что 6 августа 2024 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию региона, что привело к экстренной эвакуации мирных жителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

  • Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Фото © Telegram / Александр Хинштейн

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«Ровно год назад, 6 августа 2024 года, украинские войска варварски вторглись на территорию региона. Страшные предрассветные часы: вой сирен, грохот артиллерии и автоматных очередей», — сообщил чиновник.

Он отметил, что многие семьи потеряли близких. Глава региона также поблагодарил тех, кто помогал вывозить людей из опасных зон, оказывал медицинскую помощь и участвовал в обороне территории. Хинштейн также вспомнил погибших в ходе боевых действий, которые не дожили до освобождения региона.

Поминальные службы пройдут в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область
Поминальные службы пройдут в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что более 14 тысяч жителей Курской области были признаны потерпевшими в результате бесчинств ВСУ. По его словам, в атаке на регион участвовали наёмники из девяти стран: Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других.

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Тимур Хингеев
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