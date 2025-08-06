«Страшные предрассветные часы»: Хинштейн напомнил о годовщине вторжения ВСУ в Курскую область

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил, что 6 августа 2024 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию региона, что привело к экстренной эвакуации мирных жителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.







«Ровно год назад, 6 августа 2024 года, украинские войска варварски вторглись на территорию региона. Страшные предрассветные часы: вой сирен, грохот артиллерии и автоматных очередей», — сообщил чиновник.