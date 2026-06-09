Стартовали съёмки фильма «Враг» о вторжении ВСУ в Курскую область

Кинокомпания «Альянс» начала работу над полнометражным художественным фильмом «Враг», который расскажет о судьбе двух солдат в условиях вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Проект реализуется при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1».

«Начались съёмки полнометражного художественного фильма «Враг» <…> Действие картины разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область», — сообщили ТАСС в компании «Атмосфера кино».

По сюжету, в приграничной «серой зоне» встречаются раненый российский диверсант Степан и украинский оператор дрона Григорий, чьи действия привели к удару по подразделению Степана. Перед лицом смертельной опасности герои должны решить, смогут ли они преодолеть вражду ради выживания.

За создание фильма отвечает режиссёр Иван И. Твердовский, а основу истории заложил сценарист Алексей Савенков. Продюсерский дуэт Максима Королева и Ольги Журавлёвой обеспечил реализацию проекта. На экране зрители увидят Егора Кирячкова и Даню Киселёва в центральных образах. Компанию им составят такие известные актёры, как Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артём Руднев и Сергей Богданов.

Ранее Александр Хинштейн назвал освобождение Курской области от ВСУ переломным событием для всей России. По его словам, это событие имеет особое значение не только для Курской области. Он отметил, что в 2026 году регион впервые отмечал годовщину освобождения. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Полная зачистка территории региона длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о завершении операции по освобождению региона.