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1 августа, 14:09

Один человек пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о ракетном обстреле и ударах дронов в нескольких районах региона.

В Грайворонском округе рядом с селом Головчино FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями лица и плеча доставили в областную клиническую больницу. Также сообщается о ракетном ударе по селу Казачья Лисица. Там повредили объект инфраструктуры, из-за чего отключили электричество в ряде населенных пунктов.

В Шебекино дрон попал в многоквартирный дом. Повреждения получила квартира. В селе Белянка под Шебекино разрушено оборудование, детали о том, какое именно, в сообщении не уточняются.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский при взрыве дрона пострадал социальный объект. А в Краснояружском районе, на окраине Отрадовского, FPV-дрон взорвался на территории предприятия, повредив автомобиль.

В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атак в Белгородской области были ранены три человека. В городе Шебекино беспилотник атаковал территорию промышленного предприятия.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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