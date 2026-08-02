Два человека ранены после детонации дрона на предприятии в Белгородской области

Двое пострадали при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался на территории местного предприятия, сообщает оперштаб региона.

В результате происшествия ранения получили двое сотрудников — мужчина и женщина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной клинической больнице, куда их перевели из районного медучреждения.

Кроме того, в Разумном пострадал автомобиль, в селе Зимовное (Шебекинский округ) повреждено оборудование. В Глотово после удара дрона загорелся частный дом, также повреждены окна и входная группа. В Борисовке из-за детонации БПЛА посечен забор, а в Илек-Кошарах (Ракитянский округ) выведены из строя две единицы сельскохозяйственной техники.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Погибли два человека.