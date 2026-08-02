Два человека ранены после детонации дрона на предприятии в Белгородской области
Обложка © Life.ru
Двое пострадали при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался на территории местного предприятия, сообщает оперштаб региона.
В результате происшествия ранения получили двое сотрудников — мужчина и женщина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной клинической больнице, куда их перевели из районного медучреждения.
Кроме того, в Разумном пострадал автомобиль, в селе Зимовное (Шебекинский округ) повреждено оборудование. В Глотово после удара дрона загорелся частный дом, также повреждены окна и входная группа. В Борисовке из-за детонации БПЛА посечен забор, а в Илек-Кошарах (Ракитянский округ) выведены из строя две единицы сельскохозяйственной техники.
Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Погибли два человека.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.