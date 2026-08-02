Украинский БПЛА ударил недалеко от реакторного отделения ЗАЭС

Минувшей ночью украинский дрон ударил по галерее, соединяющей энергоблоки ЗАЭС. Снаряд попал в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока. К счастью, взрыва не произошло, пострадавших и разрушений критических узлов нет, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока», — сказал Лихачёв журналистам.

Ситуация в районе Запорожской АЭС остаётся тревожной. По словам Лихачёва, Энергодар и прилегающая к станции территория ежедневно подвергаются атакам с применением ударных дронов. В госкорпорации подчёркивают, что интенсивность обстрелов не снижается.

Ранее Лихачёв раскритиковал международные организации и европейских лидеров за реакцию на ситуацию вокруг Энергодара. По его словам, происходящее в городе и возле Запорожской АЭС остаётся без должного внимания со стороны ряда зарубежных структур. Лихачёв отметил, что безопасность станции напрямую связана с положением её работников и жителей города.