«Только общие оценки»: Лихачёв раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС
Лихачёв заявил, что МАГАТЭ не назвало виновных в гибели инженера ЗАЭС
Обложка © Александр Мелехов/ТАСС
Международное агентство по атомной энергии отреагировало на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, однако не назвало виновных в произошедшем. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, в МАГАТЭ указали на недопустимость атак на атомную станцию и её сотрудников, но ограничились общими формулировками.
«Адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», — сказал Лихачёв. Он добавил, что Россия продолжит поднимать этот вопрос перед агентством и информировать о случившемся международных партнёров.
Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре. По данным российской стороны, украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль на границе города и промышленной площадки ЗАЭС. Вместе с инженером погиб водитель Дмитрий Филиппов, ещё один сотрудник станции получил ранения.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Власти Запорожской области решили посмертно представить Яковлева к государственной награде. МАГАТЭ после произошедшего призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты, однако конкретную сторону не назвало.
Ранее Life.ru рассказывал о первой реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на гибель Александра Яковлева. Он назвал нападения на атомные объекты и их персонал недопустимыми, но также не указал ответственных за атаку
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.