«Только общие оценки»: Лихачёв раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, однако не назвало виновных в произошедшем. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, в МАГАТЭ указали на недопустимость атак на атомную станцию и её сотрудников, но ограничились общими формулировками.

«Адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», — сказал Лихачёв. Он добавил, что Россия продолжит поднимать этот вопрос перед агентством и информировать о случившемся международных партнёров.

Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре. По данным российской стороны, украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль на границе города и промышленной площадки ЗАЭС. Вместе с инженером погиб водитель Дмитрий Филиппов, ещё один сотрудник станции получил ранения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Власти Запорожской области решили посмертно представить Яковлева к государственной награде. МАГАТЭ после произошедшего призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты, однако конкретную сторону не назвало.

Ранее Life.ru рассказывал о первой реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на гибель Александра Яковлева. Он назвал нападения на атомные объекты и их персонал недопустимыми, но также не указал ответственных за атаку