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24 июля, 08:19

«Только общие оценки»: Лихачёв раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС

Лихачёв заявил, что МАГАТЭ не назвало виновных в гибели инженера ЗАЭС

Обложка © Александр Мелехов/ТАСС

Обложка © Александр Мелехов/ТАСС

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, однако не назвало виновных в произошедшем. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, в МАГАТЭ указали на недопустимость атак на атомную станцию и её сотрудников, но ограничились общими формулировками.

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«Адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», — сказал Лихачёв. Он добавил, что Россия продолжит поднимать этот вопрос перед агентством и информировать о случившемся международных партнёров.

Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре. По данным российской стороны, украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль на границе города и промышленной площадки ЗАЭС. Вместе с инженером погиб водитель Дмитрий Филиппов, ещё один сотрудник станции получил ранения.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Власти Запорожской области решили посмертно представить Яковлева к государственной награде. МАГАТЭ после произошедшего призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты, однако конкретную сторону не назвало.

Ранее Life.ru рассказывал о первой реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на гибель Александра Яковлева. Он назвал нападения на атомные объекты и их персонал недопустимыми, но также не указал ответственных за атаку

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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