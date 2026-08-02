Два человека погибли при атаке беспилотников на Саратовскую область

Два человека погибли во время ночной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Власти также сообщили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводили.

Ночью беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате ударов повреждения получила гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. На местах происшествий продолжают работать сотрудники оперативных и экстренных служб, которые устраняют последствия атаки и уточняют информацию о разрушениях.