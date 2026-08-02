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Регион
2 августа, 03:42

Два человека погибли при атаке беспилотников на Саратовскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли во время ночной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Власти также сообщили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводили.

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Ночью беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате ударов повреждения получила гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. На местах происшествий продолжают работать сотрудники оперативных и экстренных служб, которые устраняют последствия атаки и уточняют информацию о разрушениях.

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Лия Мурадьян
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