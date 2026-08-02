В Саратовской области после атаки БПЛА пострадали люди

Гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе получила повреждения в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, на местах происшествий работают все оперативные службы. Специалисты обследуют повреждённые объекты, оказывают помощь пострадавшим и уточняют обстоятельства произошедшего.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Предварительно, есть пострадавшие», – написал Бусаргин в своём телеграм-канале.

О количестве пострадавших, степени тяжести полученных травм и характере повреждений официально пока не сообщается. Власти обещают предоставить дополнительную информацию после завершения первичных мероприятий на месте.

Незадолго до этого силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По данным столичных властей, на подлёте к городу были уничтожены шесть воздушных целей, после чего экстренные службы выехали к местам падения обломков. На момент публикации официальной информации о разрушениях или пострадавших в столице не поступало.