Шесть БПЛА сбили на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки беспилотников на Москву. Силы ПВО уничтожили воздушные цели на подлёте к столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные сбили шесть беспилотников, которые летели в сторону города. После падения обломков на места происшествий направили сотрудников экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Информации о возможных последствиях на земле или разрушениях власти пока не приводили. Специалисты продолжают обследовать территории, где обнаружили обломки беспилотников, и уточняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщил, что в Курской области во время атаки беспилотника пострадала женщина. Её доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.