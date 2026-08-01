Женщина получила ранения при атаке дрона в Курской области

В результате атаки украинского беспилотника в Курчатовском районе Курской области пострадала 42-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в областную больницу обратился 41-летний мужчина, который утром получил акубаротравму в результате удара беспилотника в Брянской области. После осмотра врачи приняли решение наблюдать его амбулаторно.

Ранее в Белгородской области беспилотники атаковали два района. В результате пострадали трое мирных жителей. В городе Шебекино дрон ударил по территории промпредприятия. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Их увезли в районную больницу. По словам врачей, состояние двоих из них тяжёлое.