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1 августа, 19:35

Женщина получила ранения при атаке дрона в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки украинского беспилотника в Курчатовском районе Курской области пострадала 42-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в областную больницу обратился 41-летний мужчина, который утром получил акубаротравму в результате удара беспилотника в Брянской области. После осмотра врачи приняли решение наблюдать его амбулаторно.

В Горловке после удара ВСУ пострадали пять человек, включая четырёх медиков
В Горловке после удара ВСУ пострадали пять человек, включая четырёх медиков

Ранее в Белгородской области беспилотники атаковали два района. В результате пострадали трое мирных жителей. В городе Шебекино дрон ударил по территории промпредприятия. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Их увезли в районную больницу. По словам врачей, состояние двоих из них тяжёлое.

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Артём Гапоненко
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