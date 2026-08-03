За ночь расчёты ПВО сбили 131 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Кроме того, двое пострадали при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался на территории местного предприятия. В результате происшествия ранения получили двое сотрудников — мужчина и женщина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной клинической больнице, куда их перевели из районного медучреждения.