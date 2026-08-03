За ночь расчёты ПВО сбили 131 украинский беспилотник над регионами России
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Ранее в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала терактом атаку Вооружённых сил Украины по Белгородской области.
Кроме того, двое пострадали при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался на территории местного предприятия. В результате происшествия ранения получили двое сотрудников — мужчина и женщина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной клинической больнице, куда их перевели из районного медучреждения.
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