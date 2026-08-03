ВСУ более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область за 2 месяца

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за два месяца более чем вдвое увеличили количество атак на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак», — написал Шуваев в «Максе».

По его словам, в результате ударов погибают мирные жители, в том числе дети. Власти и профильные службы ежедневно принимают меры для сокращения числа атак. Шуваев добавил, что 1 и 2 августа расчёты противовоздушной обороны отряда БПЛА и батальон противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» сбили 54 украинских беспилотника. Он поблагодарил военнослужащих за работу и призвал повысить эффективность уничтожения воздушных целей.

Ранее сообщалось, что с начала года в результате украинских атак погибли более 35 несовершеннолетних. Ещё около 300 детей получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал удары по детям военным преступлением. Заявление прозвучало после атаки беспилотника на село Принцевка Белгородской области. По данным российских властей, дрон нанёс удар рядом с детской площадкой.