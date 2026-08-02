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Регион
2 августа, 20:22

Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших детей при ударе ВСУ по площадке в Белгородской области

Дети после атаки ВСУ на площадку остаются в состоянии средней степени тяжести

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пострадавшие при атаке беспилотника на детскую площадку в Белгородской области девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова в «Максе».

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что в селе Принцевка Валуйского округа при ударе БПЛА погибла 13-летняя девочка. Ещё две несовершеннолетние получили ранения и были госпитализированы.

«Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила Львова-Белова.

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Ранее Мария Львова-Белова назвала терактом атаку ВСУ по Белгородской области. Она заявила о «бесчеловечном террористическом акте» и выразила соболезнования семье погибшей. Львова-Белова также сообщила, что поддерживает связь с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых и следит за ситуацией.

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Виталий Приходько
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