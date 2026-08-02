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Регион
2 августа, 20:09

Львова-Белова назвала гибель девочки в Белгородской области терактом Киева

Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала терактом атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, в результате которой погибла 13-летняя девочка. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. <...> От всей души соболезную родным» — говорится в сообщении.

Львова-Белова выразила соболезнования семье погибшей и сообщила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Галиной Пятых.

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Напомним, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил, что в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Украинский беспилотник нанёс удар рядом с детской площадкой в селе Принцевка. Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставляет в медицинское учреждение.

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Тимур Хингеев
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